Hannover Rueck SE (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hannover Rueck SE (spons ADRs) ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hannover Rueck SE (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,32 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,84 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at