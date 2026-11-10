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10.11.2026 06:31:29
Hannover Rueck SE (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hannover Rueck SE (spons ADRs) hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rueck SE (spons ADRs) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,87 Prozent auf 7,57 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,33 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.at
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