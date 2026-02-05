Hannover Rück steigert Gewinn trotz Kalifornien-Feuer - Preise sinken weiter

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn eingefahren. Der Überschuss stieg um 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Damit erreichte der Vorstand sein Gewinnziel, das er im Herbst auf rund 2,6 Milliarden angehoben hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mindestens 2,7 Milliarden Euro an. Allerdings musste der Rückversicherer einen weiteren Preisrückgang im Schaden- und Unfallgeschäft hinnehmen.

Bei der Vertragserneuerung zum Jahreswechsel sanken die Preise der Hannover Rück im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali (Assicurazioni Generali) risikobereinigt im Schnitt um 3,2 Prozent. Dennoch weitete der Konzern sein Geschäft um 3,3 Prozent aus./stw/mis