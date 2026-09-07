Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|Wettbewerb
|
07.09.2026 08:04:39
Hannover Rück stellt sich auf Preisrückgang ein - Aktie im Blick
Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück wie jedes Jahr mit Erstversicherern wie Allianz und Generali sowie Maklern im Fürstentum Monaco, um über die Preise und Konditionen für die Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel zu beraten.
Nach immensen Prämienerhöhungen vor wenigen Jahren wird Rückversicherungsschutz im Schaden- und Unfallgeschäft für Erstversicherer seit Anfang 2025 wieder billiger. Ratingagenturen gehen davon aus, dass sich dieser Trend 2027 fortsetzt.
Die Hannover-Rück-Spitze hofft, dass sie die Vertragsbedingungen gegenüber den Erstversicherern abseits der reinen Preise überwiegend stabil halten kann. Langfristige Risikotreiber wie Erdbeben, Klimawandel, Inflation und die Konzentration von Vermögenswerten in exponierten Regionen blieben unverändert. Zugleich sei die Schadenbelastung aus Naturkatastrophen im bisherigen Jahresverlauf insgesamt moderat ausgefallen.
/stw/zb
MONTE CARLO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
18.08.26
|Generali-Aktie leichter: JPMorgan sieht Potenzial ausgeschöpft und stuft ab (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP 2: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie gibt leicht nach (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Generali steigert operativen Gewinn deutlich - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Generali-Aktie höher: Gewinn klettert auf Rekordwert - Mehr Dividende und Aktienrückkauf (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|44,78
|-0,27%