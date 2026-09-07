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Wettbewerb 07.09.2026 08:04:39

Hannover Rück stellt sich auf Preisrückgang ein - Aktie im Blick

Hannover Rück stellt sich auf Preisrückgang ein - Aktie im Blick

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück stellt sich bei der kommenden Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft auf einen weiteren Preisrückgang ein.

Wegen des wettbewerbsintensiven Marktumfelds dürften die Preise für Rückversicherungsschutz zum 1. Januar leicht zurückgehen, teilte der DAX-Konzern am Montag beim Branchentreffen in Monte Carlo mit. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel verspricht sich dennoch "profitable Wachstumsmöglichkeiten" für die Hannover Rück.

Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück wie jedes Jahr mit Erstversicherern wie Allianz und Generali sowie Maklern im Fürstentum Monaco, um über die Preise und Konditionen für die Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel zu beraten.

Nach immensen Prämienerhöhungen vor wenigen Jahren wird Rückversicherungsschutz im Schaden- und Unfallgeschäft für Erstversicherer seit Anfang 2025 wieder billiger. Ratingagenturen gehen davon aus, dass sich dieser Trend 2027 fortsetzt.

Die Hannover-Rück-Spitze hofft, dass sie die Vertragsbedingungen gegenüber den Erstversicherern abseits der reinen Preise überwiegend stabil halten kann. Langfristige Risikotreiber wie Erdbeben, Klimawandel, Inflation und die Konzentration von Vermögenswerten in exponierten Regionen blieben unverändert. Zugleich sei die Schadenbelastung aus Naturkatastrophen im bisherigen Jahresverlauf insgesamt moderat ausgefallen.

/stw/zb

MONTE CARLO (dpa-AFX)

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Hannover Rück-Aktie gibt dennoch nach: Starkes Ergebnis nach Belastung durch Waldbrände

Bildquelle: Hannover Rück

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