Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
09.11.2026 08:07:38
Hannover Rück überrascht mit Gewinnplus - Jahresziel bestätigt
HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach einem überraschend profitablen Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2026. Im dritten Quartal stand trotz des verheerenden Erdbebens in Kolumbien unter dem Strich ein Gewinn von 695 Millionen Euro und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet.
Allein das Kolumbien-Beben schlug bei der Hannover Rück mit rund 216 Millionen Euro zu Buche. Andererseits verdiente das Unternehmen mit Kapitalanlagen mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und übertraf dabei die Erwartungen von Branchenexperten. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mit einem Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro./stw/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
06.11.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Talanx AG
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|129,30
|-0,54%