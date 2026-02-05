Hannover Rueck Aktie
WKN DE: A0CBFZ / ISIN: US4106931052
|
05.02.2026 07:45:44
Hannover Rück verzeichnet Preisrückgang um 3,2 Prozent
DOW JONES--
Hannover Rück verzeichnet Preisrückgang um 3,2 Prozent
Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar einen Preisrückgang verzeichnet. In der traditionellen Schaden-Rückversicherung sanken die Preise inflations- und risikoadjustiert um 3,2 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.
Das erneuerte Prämienvolumen nahm zu. Ein Volumen von 10,2 Milliarden Euro oder 61 Prozent des Geschäfts in der traditionellen Rückversicherung hatte zur Erneuerung angestanden. Die Hannover Rück hat 9,4 Milliarden Euro an Prämienvolumen erneuert und 827 Millionen gekündigt. Zusammen mit 1,17 Milliarden Euro aus neuen Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen sei das erneuerte Prämienvolumen um 3,3 Prozent auf gut 10,5 Milliarden Euro gestiegen.
"Während die Vertragsbedingungen weitgehend stabil blieben, haben wir insbesondere in wettbewerbsintensiven Sparten sowie bei Verträgen mit moderatem Schadenverlauf deutlichere Preisrückgänge gesehen als erwartet", sagte Sven Althoff, der im Vorstand der Hannover Rück für die Schaden-Rückversicherung zuständig ist. "Trotzdem ist das Preisniveau oberhalb des langjährigen Durchschnitts und weiterhin risikoadäquat."
