Hanover Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hanover Bancorp präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 USD je Aktie generiert.

Hanover Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at