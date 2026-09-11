Hanryu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hanryu hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at