Hanryu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hanryu präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,440 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,340 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at