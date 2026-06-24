Hanryu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hanryu hat am 22.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at