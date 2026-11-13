Hansa Medical AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hansa Medical AB hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 1,75 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,750 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 364,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at