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24.07.2026 06:31:29
Hansa Medical AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hansa Medical AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Hansa Medical AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,56 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,530 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Hansa Medical AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,1 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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