13.02.2026 06:31:29
Hansa Medical AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hansa Medical AB hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,62 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hansa Medical AB ein EPS von -4,080 SEK in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 134,97 Prozent auf 76,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,520 SEK. Im Vorjahr waren -12,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Hansa Medical AB hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 222,26 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 171,32 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
