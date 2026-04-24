Hansa Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hansa Resources hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at