HANSAE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HANSAE hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 145,77 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -452,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 456,08 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,11 Milliarden KRW in den Büchern standen.

HANSAE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1419,18 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1474,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1 941,78 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 797,80 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1233,83 KRW und einen Umsatz von 1 917,98 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at