HANSAE legte Quartalsergebnis vor

HANSAE hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,00 KRW, nach 497,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 588,74 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 543,40 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at