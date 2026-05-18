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18.05.2026 06:31:29
HANSAE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HANSAE veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -95,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 240,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat HANSAE im vergangenen Quartal 467,22 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANSAE 467,27 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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