HansaMatrix AS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HansaMatrix AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,03 Prozent zurück. Hier wurden 4,8 Millionen EUR gegenüber 5,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HansaMatrix AS 22,10 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 22,95 Millionen EUR umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,060 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 22,00 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at