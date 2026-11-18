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18.11.2026 06:31:28
HansaeYes24Holdings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
HansaeYes24Holdings stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 555,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -103,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat HansaeYes24Holdings mit einem Umsatz von insgesamt 909,33 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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