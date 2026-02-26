HansaeYes24Holdings legte Quartalsergebnis vor

HansaeYes24Holdings gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 48,10 KRW gegenüber -463,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

HansaeYes24Holdings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,32 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 711,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 620,670 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 116,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,45 Prozent auf 3 409,83 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2 830,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

