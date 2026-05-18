HansaeYes24Holdings stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HansaeYes24Holdings präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 158,00 KRW gegenüber -125,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 861,35 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 853,11 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at