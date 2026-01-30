Hansco Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hansco Capital hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Hansco Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at