Hanshin Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hanshin Construction lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2249,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanshin Construction 262,00 KRW je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 370,18 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 285,95 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at