Hanshin Construction hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hanshin Construction stellte am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2107,24 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1750,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hanshin Construction in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 259,92 Milliarden KRW im Vergleich zu 480,83 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5018,40 KRW. Im Vorjahr hatte Hanshin Construction 593,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 22,81 Prozent auf 1 490,45 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 150,54 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at