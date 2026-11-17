Hanshin Construction hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2093,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2249,00 KRW erwirtschaftet worden.

Hanshin Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,03 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at