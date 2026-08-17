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17.08.2026 06:31:29
Hanshin Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hanshin Construction veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1615,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 320,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Hanshin Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 258,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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