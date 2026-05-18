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18.05.2026 06:31:29
Hanshin Construction stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hanshin Construction hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1096,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 343,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Hanshin Construction im vergangenen Quartal 252,39 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hanshin Construction 304,47 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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