Hansol Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hansol Chemical lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1471,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2073,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 220,60 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 188,80 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2160,43 KRW gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 222,65 Milliarden KRW ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13357,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hansol Chemical ein EPS von 10980,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,62 Prozent auf 882,13 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 776,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 13699,06 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 884,01 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at