Hansol Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hansol Chemical ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hansol Chemical die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4132,00 KRW, nach 2757,00 KRW im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 230,04 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hansol Chemical einen Umsatz von 190,61 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at