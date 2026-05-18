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18.05.2026 06:31:29
Hansol Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hansol Chemical veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 3792,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hansol Chemical 3289,00 KRW je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Hansol Chemical 231,87 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 209,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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