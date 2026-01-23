|
Hansol Home Deco legte Quartalsergebnis vor
Hansol Home Deco hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 284,90 KRW gegenüber -175,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,63 Prozent auf 64,90 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 272,410 KRW gegenüber -174,000 KRW im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 14,50 Prozent auf 279,82 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Hansol Home Deco 327,26 Milliarden KRW umgesetzt.
