Hansol Home Deco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hansol Home Deco hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 669,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -140,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 67,28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 71,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at