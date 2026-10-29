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29.10.2026 06:31:29
Hansol Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hansol Logistics hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 203,30 KRW gegenüber 126,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hansol Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 190,16 Milliarden KRW im Vergleich zu 169,47 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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