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31.07.2026 06:31:29
Hansol Logistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hansol Logistics gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Hansol Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 139,79 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 261,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 182,81 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 178,08 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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