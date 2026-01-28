Hansol Logistics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hansol Logistics hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 24,55 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansol Logistics -115,000 KRW je Aktie eingenommen.

Hansol Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 565,37 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 310,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 674,56 Milliarden KRW, gegenüber 687,03 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at