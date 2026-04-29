Hansol Logistics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hansol Logistics hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 129,10 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hansol Logistics 154,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,29 Prozent auf 164,91 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 174,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at