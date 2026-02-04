Hansol Paper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hansol Paper gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 239,99 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -280,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,14 Prozent auf 266,11 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 296,13 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 220,59 KRW gegenüber 49,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Hansol Paper hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 098,31 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 791,64 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 755,50 KRW und einen Umsatz von 1 116,50 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at