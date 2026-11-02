Hansol Paper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hansol Paper hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 544,69 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -382,000 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 570,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hansol Paper 554,83 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at