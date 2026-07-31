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31.07.2026 06:31:29
Hansol Paper: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hansol Paper hat sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1258,85 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hansol Paper 357,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 592,74 Milliarden KRW gegenüber 565,04 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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