Hansol Paper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hansol Paper hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 30,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 63,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 632,99 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hansol Paper 277,02 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at