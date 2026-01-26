26.01.2026 06:31:29

Hansol Paper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hansol Paper hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 92,96 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1432,000 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Hansol Paper mit einem Umsatz von insgesamt 594,57 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 562,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 163,39 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1347,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,35 Prozent auf 2 290,04 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2 215,79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 567,00 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2 288,90 Milliarden KRW gerechnet.

