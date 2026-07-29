29.07.2026 06:31:29

Hansol Technics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hansol Technics präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 160,62 KRW. Im letzten Jahr hatte Hansol Technics einen Gewinn von 132,64 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 335,11 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 293,57 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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