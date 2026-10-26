|
26.10.2026 06:31:29
Hansol Technics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hansol Technics hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,79 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansol Technics 227,12 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Hansol Technics im vergangenen Quartal 346,05 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hansol Technics 331,63 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.