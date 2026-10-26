26.10.2026 06:31:29

Hansol Technics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hansol Technics hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,79 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansol Technics 227,12 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hansol Technics im vergangenen Quartal 346,05 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hansol Technics 331,63 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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