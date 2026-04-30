Hansol Technics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hansol Technics hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 254,92 KRW gegenüber 331,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,45 Prozent auf 315,96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 337,75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at