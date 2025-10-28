Hansol Technics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hansol Technics hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 244,35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 128,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 324,47 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 331,63 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at