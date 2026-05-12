Hanssem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hanssem hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 111,54 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanssem ein EPS von 582,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 399,42 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanssem 443,45 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at