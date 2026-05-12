|
12.05.2026 06:31:29
Hanssem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hanssem hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 111,54 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanssem ein EPS von 582,00 KRW je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 399,42 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanssem 443,45 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.