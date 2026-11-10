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10.11.2026 06:31:29
Hanssem präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hanssem hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 160,28 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,000 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,61 Milliarden KRW – eine Minderung von 18,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 441,39 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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