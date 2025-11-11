Hanssem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanssem hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,29 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hanssem ein EPS von 5646,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hanssem mit einem Umsatz von insgesamt 441,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at