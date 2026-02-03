Hanssem stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanssem hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 185,84 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -241,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 400,26 Milliarden KRW – eine Minderung von 18,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 490,40 Milliarden KRW eingefahren.

Hanssem hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1957,48 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9171,00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hanssem 1 744,54 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1 908,39 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2251,06 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 1 830,77 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at