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12.08.2026 06:31:29
Hanssem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hanssem hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 202,64 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1951,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 417,23 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanssem 459,44 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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